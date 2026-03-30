Сегодня 15:23
Подробиці ранкової ДТП у Харкові: одна людина загинула, четверо травмовані

Подробиці ранкової ДТП у Харкові: одна людина загинула, четверо травмовані

Поліція розслідує кримінальне провадження за фактом ДТП зі смертельними наслідками у Харкові.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

В результаті зіткнення двох автівок одна людина загинула та четверо отримали травми.

Подія сталася 30 березня близько 6:00 в Харкові. В районі перехрестя вулиці Архітектора Альошина та Героїв Харкова відбулось зіткнення двох транспортних засобів – Mitsubishi Pajero та BMW 540.

Попередньо встановлено, що при виїзді на регульоване перехрестя 50-річний кермувальник Mitsubishi проігнорував вимоги дорожнього знаку та не надав перевагу у русі автомобілю BMW.

Внаслідок аварії 50-річний водій авто Mitsubishi Pajero помер на місці від отриманих травм. Двоє пасажирів Mitsubishi, а також 24-річна водійка й 25-річна пасажирка автомобіля BMW з тілесними ушкодженнями доставлені до медичного закладу.

На місце трагедії працювали слідчі відділу СУ ГУНП в Харківській області. Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

