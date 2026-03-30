Українська гімнастка здобула «золото» на першому етапі КС-2026 у вправах з обручем

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук стала чемпіонкою у вправах з обручем на першому етапі Кубку світу-2026, який триває в Софії.

17-річна спортсменка набрала 30,400 балів. Вона випередила «нейтральну» Софію Ільтеряков та італійку Софію Раффаелі, які також опинилиь на п’єдесталі.

Кубок світу. Софія, Болгарія. Вправи з обручем

Таїсія Онофрійчук (Україна) – 30,400 Софія Ільтерякова («нейтральна») – 29,700 Софія Раффаелі (Італія) – 29,600

