Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:15
Просмотров: 73

Українська гімнастка здобула «золото» на першому етапі КС-2026 у вправах з обручем

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук стала чемпіонкою у вправах з обручем на першому етапі Кубку світу-2026, який триває в Софії.

Про це повідомляє Чемпіон.

17-річна спортсменка набрала 30,400 балів. Вона випередила «нейтральну» Софію Ільтеряков та італійку Софію Раффаелі, які також опинилиь на п’єдесталі.

Кубок світу. Софія, Болгарія. Вправи з обручем

Таїсія Онофрійчук (Україна) – 30,400 Софія Ільтерякова («нейтральна») – 29,700 Софія Раффаелі (Італія) – 29,600

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 