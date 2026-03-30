Сегодня 15:37
Нацполіція масово отримує анонімні повідомлення про замінування різних об’єктів

30 березня з 11:00 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, організацій, банків та інших установ продовжують масово надходити анонімні повідомлення про замінування будівель.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Станом на 14:50 до підрозділів поліції надійшло 1216 повідомлень.

На місцях працюють вибухотехнічні служби, кінологи, слідчо-оперативні групи. Тривають обстеження та перевірки з дотриманням усіх безпекових алгоритмів.

Наразі відпрацьовано 20% таких повідомлень. У жодному з перевірених випадків інформація про замінування не підтвердилася.

Поліція вживає заходів для встановлення осіб, причетних до розповсюдження неправдивих повідомлень. Не виключення, що це чергове ІПСО від ворога.

У поліції нагадують: за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян передбачена кримінальна відповідальність.

Агентство Телевидения Новости

