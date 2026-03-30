Пішов на прогулянку та не повернувся: на Харківщині розшукали неповнолітнього

Поліцейські Ізюмщини розшукали та повернули додому неповнолітнього.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Повідомлення про зникнення підлітка надійшло до поліції 30 березня об 11:15. Заявниця повідомила, що хлопець 23 березня пішов на прогулянку та не повернувся.

Самостійні пошуки результатів не дали. Відомо, що підліток і раніше неодноразово залишав місце проживання.

Правоохоронці негайно розпочали пошукові заходи та менш ніж за годину встановили місцеперебування неповнолітнього. Як з’ясувалося, він перебував у знайомих в місті Ізюм.

Поліцейські розшукали хлопця та повернули його додому. Жодних протиправних дій щодо нього вчинено не було.

З підлітком та його родиною проведено профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

