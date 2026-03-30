Пішов на прогулянку та не повернувся: на Харківщині розшукали неповнолітнього
Поліцейські Ізюмщини розшукали та повернули додому неповнолітнього.
Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.
Повідомлення про зникнення підлітка надійшло до поліції 30 березня об 11:15. Заявниця повідомила, що хлопець 23 березня пішов на прогулянку та не повернувся.
Самостійні пошуки результатів не дали. Відомо, що підліток і раніше неодноразово залишав місце проживання.
Правоохоронці негайно розпочали пошукові заходи та менш ніж за годину встановили місцеперебування неповнолітнього. Як з’ясувалося, він перебував у знайомих в місті Ізюм.
Поліцейські розшукали хлопця та повернули його додому. Жодних протиправних дій щодо нього вчинено не було.
З підлітком та його родиною проведено профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.