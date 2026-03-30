Поцупив велосипед та електроінструменти, а потім підпалив будинок: на Харківщині затримано зловмисника

На Харківщині поліцейські затримали підозрюваного у крадіжці з приватного будинку та розслідують підпал.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

29 березня до поліції надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в місті Лозова. За попередніми даними, причиною загоряння став підпал.

Вогнем частково пошкоджено облицювання стін, меблі та особисті речі власника. Під час огляду місця події власник домоволодіння повідомив, що з його будинку та гаражу зникли електроінструменти, велосипед та речі, які ще напередодні ввечері знаходилися на місці.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.На підставі зібраних доказів, у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень викрито 47-річного мешканця міста Лозова. Встановлено, що викрадене він вивіз на територію нежитлового домоволодіння. Речові докази виявлені та вилучені.

Фігуранта затримано в порядку статті 208 КПК України.

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) КК України.

На даний час триває досудове розслідування за фактом підпалу будинку, призначено низку судових експертиз.

