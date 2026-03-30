Сегодня 16:11
Через атаку окупантів без світла опинилася частина Руської Лозової на Харківщині

Окупанти вдарили по енергетичному об’єкту на Харківщині: понад 800 мешканців сидять без світла.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Сьогодні близько 13:50 росіяни атакували один з об’єктів енергетичної інфраструктури, унаслідок чого понад 800 мешканців Руської Лозової залишилися без світла», – зазначив Задоренко.

Станом на зараз фахівці Харківобленерго здійснюють оцінку пошкоджень, яка дозволить зробити попередній прогноз щодо відновлення електропостачання.

