Сьогодні 16:11
Просмотров: 58
Через атаку окупантів без світла опинилася частина Руської Лозової на Харківщині
Окупанти вдарили по енергетичному об’єкту на Харківщині: понад 800 мешканців сидять без світла.
Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
«Сьогодні близько 13:50 росіяни атакували один з об’єктів енергетичної інфраструктури, унаслідок чого понад 800 мешканців Руської Лозової залишилися без світла», – зазначив Задоренко.
Станом на зараз фахівці Харківобленерго здійснюють оцінку пошкоджень, яка дозволить зробити попередній прогноз щодо відновлення електропостачання.