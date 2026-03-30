Сегодня 16:48
У Харкові затримано розповсюджувача наркотиків

Патрульні затримали ймовірного збувача наркотиків.

Про це повідомляє офіційний канал Патрульної поліції Харківської області.

29 березняУ Харкові , близько 11-ї години, на провулку Шевченківському увагу патрульних привернув чоловік, поведінка якого здалася підозрілою.

Помітивши службовий автомобіль, громадянин змінив напрямок руху та намагався швидко піти з поля зору інспекторів. Патрульні наздогнали його та зупинили для перевірки. Під час спілкування чоловік помітно нервував.

Під час спілкування з поліцейськими громадянин зізнався, що вже встиг розкласти 17 згортків із, ймовірно, наркотичною речовиною, які планував розповсюджувати через так звані закладки. У телефоні громадянина інспектори виявили численні фото з місцями, де, ймовірно, були залишені такі згортки.

Також чоловік повідомив, що в його припаркованому автомобілі знаходяться ще 83 згортки з речовиною рослинного походження.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин.

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

