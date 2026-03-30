Сім атак окупантів з початку доби на Харківщині відбили Сили оборони
Оперативна інформація станом на 16:00 30.03.2026 щодо російського вторгнення
Від початку доби кількість атак агресора вже становить 46, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції ЗСУ в районі населеного пункту Вовчанськ та у бік Хатнього.
На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався поліпшити своє становище у бік населених пунктів Новоосинове та Куп’янськ.
На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Слов’янському напрямку відбулося два боєзіткнення з ворогом у районах населених пунктів Рай-Олександрівка та Закітне. Один бій ще триває.
На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Новопавлівка, Степанівка, Софіївка. Одне боєзіткнення триває.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке. Три боєзіткнення тривають дотепер.