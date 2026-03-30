На Харківщині рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ударом БпЛА

30 березня російські війська вдарили безпілотником по двоповерховій нежитловій будівлі у селищі Золочів Богодухівського району.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

Внаслідок влучання виникла пожежа — горіли конструктивні елементи даху на площі 30 м кв. Без постраждалих.

На місці події, попри загрозу повторних ворожих обстрілів, працювали підрозділи ДСНС.

До ліквідації наслідків залучались 7 рятувальників та 2 одиниці техніки, а також медичний розрахунок і офіцер-рятувальник громади.

Агентство Телевидения Новости