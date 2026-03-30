Через обстріли Харківщини упродовж тижня загинуло троє людей, постраждало 75

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали 44 населені пункти Харківської області, зокрема місто Харків.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали 75 людей, серед них – 15-річна дівчина. Троє людей загинули.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️1 ракета;▪️44 КАБ;▪️51 БпЛА типу «Герань-2»;▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;▪️33 БпЛА типу «Молнія»;▪️28 fpv-дронів;▪️121 БпЛА (тип встановлюється).

Найбільше постраждала цивільна інфраструктура Ізюмського району, де пошкоджено 87 приватних будинків, 10 господарчих споруд, будівлю сільськогосподарського підприємства, 6 автомобілів.

Суттєві пошкодження — в Богодухівському районі: 2 багатоквартирні будинки, 19 приватних будинків, 4 автомобілі, 4 адмінбудівлі, 2 навчальні заклади, 2 сільськогосподарські підприємства, будинок культури, електромережі, 4 складські приміщення, 2 господарчі споруди.

У місті Харків ворог пошкодив 7 багатоквартирних будинків, 11 приватних будинків, 24 автомобілі, ресторан, дорожнє покриття.

Підрозділи ДСНС залучались до гасіння 30 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

Знешкодили 298 вибухонебезпечних предметів.

На лінії фронту відбулося 1231 бойове зіткнення.

