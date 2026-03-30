За тиждень окупанти били по Харкову 11 разів

За минулий тиждень місто зазнало 11 обстрілів.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

«Ворог використав ракету та різні типи безпілотників – від ударних «Шахедів» до FPV-дронів. Під прицілом опинилися Немишлянський, Основ’янський, Слобідський, Новобаварський та Холодногірський райони», – зазначив Терехов.

За його словами, 70-річна жінка, яка отримала поранення під час однієї з ворожих атак, згодом померла в лікарні.

Також 29 людей постраждали, серед них є дитина.

Серед цивільних обʼєктів було пошкоджено залізничну інфраструктуру, житло та автівки, ресторан і будівлю ясел-садка.

Протягом минулого тижня в Харкові пролунав 61 сигнал повітряної тривоги загальною тривалістю понад 80 годин – це на 68 годин (46%) менше порівняно з областю.

«Всі комунальні служби продовжують працювати без зупинок, оперативно усуваючи наслідки кожного прильоту», – резюмував Терехов.

Агентство Телевидения Новости