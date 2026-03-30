На Харківщині бійці ЗСУ узяли у полон чотирьох окупантів

Чотири бійця рф спробували встановити російський прапор у Ківшарівці, але потрапили у полон.

Про це повідомляє командир мотопіхотного батальйону 43 ОМБр Роман Ковальов.

«Не вийшов «флаговтик» із Куп’янськом-Вузловим, намагаються тепер те саме із Ківшарівкою. Щойно взяли чотирьох красавців», – йдеться у повідомленні.

«За три доби, вже шість дурачков з прапорами взяті в полон та ще чотирьох ликвідовано. Втрат серед нашого особо складу немає», – зазначають військові.

За даними військових, «полонені з підрозділу «флаговтикний» 153 танковий полк рф».

«Розповідають одне й те саме: їх командири запевнили їх, що Ківшарівка російська, та що треба просто поставити там прапор і зняти про то відос. Правда бажано то робити в туман», – повідомив командир мотопіхотного батальйону 43 ОМБр після допиту полонених.

