Сегодня 21:33
У Харкові низка трамваїв у вівторок тимчасово змінить маршрути

Трамваї №16, 16А та 30 тимчасово змінять маршрути 31 березня, а трамвай № 23 не курсуватиме.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з нестабільною ситуацією в енергосистемі та необхідністю обмежити кількість трамваїв, які рухаються на пр. Тракторобудівників, на ділянці від вул. Нескорених до розворотного кола «Салтівське».

Рух трамваїв буде організований так:

№16, 16А – через пр. Тракторобудівників і Салтівське шосе до розворотного кола «602-й мікрорайон» (замість розворотного кола «Салтівське»);№30 – через вул. Нескорених та вул. Шевченка до розворотного кола «Журавлівський гідропарк» (замість розворотного кола «Салтівське»);№23: не курсуватиме.

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 