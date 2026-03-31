У лікарні померла поранена внаслідок авіаудару жителька Харківщини
Минулої доби окупанти завдали ударів по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів. Для обстрілів росіяни застосували безпілотники різних типів та керовані авіабомби.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
В селищі Великий Бурлук внаслідок ударів БпЛА постраждав 46-річний чоловік. Ще одна людина зазнала травм у селі Колодязне.
Через удари у селах Мирне та Приколотне Куп’янського району пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки.
29 березня у селищі Курилівка внаслідок наїзду візком на невідомий вибуховий пристрій дістала травми 65-річна жінка.
Через авіаудар по селу Вишнівка постраждала 50-річна жінка. Її доставили до лікарні, де від отриманих травм вона померла.
Вночі росіяни атакували безпілотниками Дергачі. Пошкоджено приміщення підприємства, центр професійно-технічної освіти. В селах Пересічне, Безруки та Слатине через влучання БпЛА пошкоджені житлові будинки. Також уражене виробниче приміщення в селі Руська Лозова та непрацююча ферма в селі Шовкопляси.
Також під ударами перебував Богодухівський район. У селі Рясне пошкоджено складське приміщення, сільгосптехніку. У селищі Золочів FPV-дрон влучив в дах двоповерхової будівлі.
Внаслідок влучання КАБ в селі Оскіл Ізюмського району пошкоджено будівлю школи, житловий будинок та магазин.