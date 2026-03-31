У Куп’янському районі жінка зазнала важких травм внаслідок підриву на вибухівці

У селі Курилівка Харківської області місцева жителька підірвалася на вибухонебезпечному предметі. Постраждала в лікарні.

Про це повідомили в Центрі координації протимінної діяльності (ЦКПМД).

Подія сталася 29 березня о 9:30. Інформація про підрив на ВНП надійшла від старшого лікаря центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

За попередніми даними, жінка 1960 року народження наїхала візком на невідомий ВНП, який вибухнув.

Постраждала зазнала тяжких травм: попередньо діагностовано вибухове поранення з пошкодженням задньої поверхні грудної клітини та обох нижніх кінцівок.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів.

