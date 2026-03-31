Рятувальники Харківщини ліквідували дев’ять пожеж після обстрілів

Протягом доби на Харківщини рятувальники ДСНС залучалися до гасіння дев’яти пожеж, спричинених обстрілами у Харківському, Богодухівському, Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському районах.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У селищі Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок обстрілу горіли конструкції раніше зруйнованого приватного будинку на площі 60 кв. м.

У селищі Золочів Богодухівського району внаслідок влучання БпЛА виникла пожежа – горіли конструктивні елементи даху нежитлової будівлі на площі 30 кв. м.

У селах Шестакове та Гнилиця Чугуївського району, а також у селах Лісне та Безруки Харківського району горіла суха трава.

