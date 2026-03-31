Окупанти атакували дронами Золочівську громаду

У ніч на 31 березня російські безпілотники атакували Золочівську громаду Харківської області. Внаслідок ударів зруйновано житловий будинок, пошкоджено інфраструктуру.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Сьогодні близько 00:30 росіяни атакували село Лютівка Золочівської громади трьома БпЛА «Молнія».

Унаслідок ударів знищено один приватний будинок. Ще один житловий будинок зазнав пошкоджень, також пошкоджено господарчі споруди та енергомережі.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

