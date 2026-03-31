Сегодня 10:24
Під Харковом пенсіонерка дістала опіки на пожежі: горіли трава та очерет

На Харківщині під час пожежі в природній екосистемі постраждала літня жінка, пенсіонерка дістала опіки. За добу рятувальники Харківщини ліквідували 18 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 10 га.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

О 17:44 у селі Південне Солоницівської громади Харківського району за межами однієї з вулиць горіли трава, гілля та очерет на площі 700 кв. м.

Постраждала 76-річна жінка, пенсіонерка дістала опіки рук та ніг.

О 19:00 пожежу ліквідували.

За минулу добу рятувальники та вогнеборці місцевих пожежних команд Харківщини 18 разів виїжджали на гасіння сухостою. З них чотири пожежі спричинені обстрілами, решта – наслідок людської недбалості або навмисних підпалів.

