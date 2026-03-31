У Харкові перевірили сотні повідомлень про замінування: жодне не підтвердилося

У Харкові та області поліція перевірила сотні повідомлень про замінування держустанов, навчальних закладів та інших об’єктів. Жодна з інформацій не підтвердилася.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

30 березня правоохоронці отримали повідомлення про ймовірне мінування освітніх закладів, дитсадків, державних установ, адміністративних будівель, торгівельних закладів та інших об’єктів.

Упродовж доби перевірили 401 об’єкт. Усі повідомлення виявилися хибними, вибухонебезпечних предметів не знайдено.

Під час перевірок евакуювали понад 1600 людей.

За фактами завідомо неправдивих повідомлень відкриті кримінальні провадження за статтею 259 Кримінального кодексу України. Санкція за статтею – до восьми років позбавлення волі.

