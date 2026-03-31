Атака дронів на Чугуїв: пошкоджено підприємство та об’єкт інфраструктури

31 березня у Чугуєві пролунало кілька вибухів. Місто зазнало атаки російських БпЛА, є пошкодження.

Про це повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.

У Чугуєві російський безпілотник влучив у підприємство, що не працює. Внаслідок атаки пошкоджено також об’єкт критичної інфраструктури.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Наразі вживаються заходи для ліквідації наслідків обстрілу.

Як повідомляють місцеві пабліки, у Чугуєві та районі виникли проблеми з електропостачанням.

