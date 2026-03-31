Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:16
Просмотров: 83

Удар КАБами по Осколу: пошкоджено школу, будинки та електромережі

Удар КАБами по Осколу: пошкоджено школу, будинки та електромережі

31 березня у селі Оскіл на Харківщині зафіксовано удари керованими авіабомбами по житловому сектору. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти інфраструктури та будинки.

Про це повідомив начальник Оскільської СВА Геннадій Загоруйко

Унаслідок авіаударів пошкоджено заклад освіти, магазин, приватні будинки, а також лінії електропередач і інтернет-мережі.

У населеному пункті триває евакуація через безпекову ситуацію.

«Закликаємо мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та за можливості евакуюватися до більш безпечних територій», – написав Загоруйко.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 