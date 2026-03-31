Нацгвардійці показали знищення «шахеда» над Харківщиною

Підрозділ прикриття повітряного простору 5-ї Слобожанської бригади НГУ збив у небі над Харківщиною російський БпЛА «шахед», який був націлений на житлові будинки та підприємства міста.

Про це повідомили у 5-ї Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

За інформацією обласної військової адміністрації, протягом доби для ударів по Харківщині окупанти застосували чотири БпЛА «Герань-2», один БпЛА «Ланцет», дев’ять БпЛА «Молнія», чотири FPV-дрони та 29 БпЛА, тип яких встановлюється.

За даними поліції Харківщини, минулої доби окупанти завдали ударів по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів. Загинула жінка, кілька людей зазнали поранень.

