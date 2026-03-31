У Харкові чоловік вирізав кабелі у житловому будинку: збитків на 8 тисяч гривень

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який вирізав кабелі з підвалу житлового будинку. Збитки для телекомунікаційної компанії склали понад 8 тисяч гривень.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Інформація про злочин надійшла 11 березня до відділу поліції в Немишлянському районі.

За даними слідства, 52-річний чоловік помітив відчинені двері під’їзду, проник до підвалу та вирізав кабелі. Згодом він здав викрадене до пункту прийому металобрухту.

Правоохоронці встановили, що раніше фігурант уже притягувався до кримінальної відповідальності за подібний злочин і мав не зняту та не погашену судимість.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

