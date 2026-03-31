У Чугуєві внаслідок атаки БпЛА постраждали цивільна жінка та троє поліцейських

31 березня у Чугуєві на Харківщині внаслідок обстрілу зазнали поранень цивільна жінка та троє співробітників поліції. Пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлові будинки.

Про це повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.

За попередніми даними, постраждалі дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Також пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, дитячий заклад і близько 15 приватних будинків – вибито вікна та пошкоджено дахи.

Триває ліквідація наслідків обстрілу.

Частина районів Чугуєва залишилася без електропостачання. Його планують відновити орієнтовно протягом двох годин, окрім мікрорайону Дружба.

«Тут електропостачання буде відновлене після обстеження території на предмет наявності вибухонебезпечних предметів та ліквідації пошкоджень мережі», – йдеться в повідомленні.

