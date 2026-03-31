Слобожанські «Скіфи» представили Харків на національних змаганнях з адаптивного плавання

Команда ветеранів 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ взяла участь в перших змаганнях проєкту «МВС незламні» з адаптивного плавання, що запроваджений Міністерством внутрішніх справ України.

Про це повідомляє пресслужба 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» НГУ.

На змагання, які відбулись у Києві, Слобожанські «Скіфи» відправили команду, що складалась з 20 військовослужбовців, серед яких були й представники ДСНС, ЗСУ.

Учасники долали дистанції в 50, 100 та 200 м вільним стилем.

«Що стосується нашої бригади, то перші тренування з адаптивного плавання ми провели ще наприкінці 2023 року, але сьогодні це виходить на принципово новий рівень – тренування з ветеранами війни проводять тренери, які також є учасниками бойових дій, ветеранами війни, які мають поранення, які на власному прикладі можуть продемонструвати ефективність в реабілітації через плавання в басейні та заняття адаптивними видами спорту», – зазначив начальник фізичної підготовки та спорту бригади Сергій Кіяшко.

Усі учасники спортивного заходу були нагороджені медалями та грамотами із зазначенням часу подолання дистанції.

Медалі вручив заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

