Подвійний обстріл міста Чугуїв: п’ятеро постраждалих, серед яких є поліцейські

Поліція документує наслідки подвійного обстрілу міста Чугуїв.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

31 березня російські війська завдали удару БпЛА по території непрацюючого підприємства. Удар пошкодив цех, техніку та спричинив пожежу.

За даними поліції, вже за кілка хвилин обстріл повторився. Саме тоді, коли на місці працювали правоохоронці.

Постраждали двоє поліцейських відділу реагування патрульної поліції та поліцейський охорони. Їх доставили до медичного закладу.

Крім того, постраждали дві цивільні жінки: 68-річній надано медичну допомогу на місці, 43-річну – госпіталізовано з важкою черепно-мозковою травмою.

Внаслідок обстрілу зазнали руйнувань близько 15 приватних будинків – пошкоджено дахи, вікна та майно громадян.

На місці працюють усі профільні служби.За фактом воєнного злочину розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

