Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:26
Просмотров: 65

Напередодні Великодня у Харкові зросла ціна на курячі яйця

Напередодні Великодня у Харкові зросла ціна на курячі яйця

Перед Великоднем зазвичай збільшується попит на курячі яйця. Цього року перед святами ціни на курячі яйця зросли на 18% .

Про це повідомляє міськрада.

Як зазначили в Департаменті адміністративних послуг і споживчого ринку, в супермаркетах Харкова ціни на яйця в упаковці коливаються від 75 до 110 грн/10 шт. Яйця без упаковки коштують від 67 до 80 грн/10 шт.

На ринках міста вартість яєць становить від 60 до 90 грн/10 шт. 

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, ціни на курячі яйця зросли на 18%.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 