Напередодні Великодня у Харкові зросла ціна на курячі яйця

Перед Великоднем зазвичай збільшується попит на курячі яйця. Цього року перед святами ціни на курячі яйця зросли на 18% .

Про це повідомляє міськрада.

Як зазначили в Департаменті адміністративних послуг і споживчого ринку, в супермаркетах Харкова ціни на яйця в упаковці коливаються від 75 до 110 грн/10 шт. Яйця без упаковки коштують від 67 до 80 грн/10 шт.

На ринках міста вартість яєць становить від 60 до 90 грн/10 шт.

