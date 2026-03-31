Сегодня 14:20
У Харкові під час сварки нетверезий чоловік стріляв з пістолета: як відреагувала поліція

Поліція проводить перевірку за фактом конфлікту в Шевченківському районі Харкова.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Поліцейські встановили, що під час спільного вживання алкогольних напоїв між чоловіками виникла сварка. У ході конфлікту один з учасників здійснив кілька пострілів у повітря з предмета, схожого на пістолет. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Відповідне повідомлення надійшло до Харківського районного управління поліції № 3 ввечері 30 березня.Правоохоронці встановили учасників події та вилучили травматичний пістолет.

Щодо одного з чоловіків складено адміністративний протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП.

Також вирішується питання про притягнення до відповідальності 55-річного порушника, який здійснив стрілянину, за ст. 174 (стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку) КУпАП. 

