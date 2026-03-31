Скоїв ДТП та залишив місце події: у Харкові розшукали водія

30 березня,близько 18-ї години, патрульні отримали орієнтування про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Релєєва, водій, причетний до якої, залишив місце події.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Під час обстеження прилеглої території інспектори виявили автомобіль, схожий за описом, із характерними пошкодженнями. Також під час спілкування з водієм поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку чоловік погодився.

Огляд на стан сп’яніння водій пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 2.70 проміле. З результатом огляду громадянин був згоден.

Інспектори відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за:◾️ ст. 122-4 (Залишення місця ДТП),◾️ ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП),◾️ ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Також винесено адміністративну постанову за:◾️ ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.

