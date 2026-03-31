Синєгубов: окупанти застосовують на Харківщині небезпечні види боєприпасів

За інформацією вибухотехнічних підрозділів, на території області фіксуємо використання російських кумулятивно-осколкових боєприпасів.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, вони мають характерну форму, схожу на дзвіночок, і оснащені механізмом самоліквідації, що робить їх особливо небезпечними для цивільного населення.

«Окрім цього, виявляємо міни з магнітним датчиком цілі: круглої форми, зеленого кольору. Вони також мають властивість самоліквідації», – наголосив Синєгубов.

Голова ХОВА закликв усіх жителів області бути максимально обережними.

«У разі виявлення підозрілих предметів — не підходьте до них і не намагайтеся самостійно їх переміщати. Тримайтеся на значній відстані та негайно повідомляйте відповідні служби за номерами 101, 102», – зазначив Синєгубов.

