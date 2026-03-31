Гарячі напрямки боїв на Харківщині: де саме атакували окупанти з початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 31.03.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби кількість атак агресора становить 88, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог тричі намагався покращити своє положення в районах Стариці, Вовчанських Хуторів та Охрімівки. Одна ворожа атака триває.

На Куп’янському напрямку противник один раз проводив штурмові дії в районах Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали дві спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Дробишеве та Лиман.

На Слов’янському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися на позиції ЗСУ у бік Різниківки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти один раз намагалися йти вперед у бік Костянтинівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 16 атак поблизу населених пунктів Софіївка, Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Русин Яр, Миколайпілля та Костянтинівка. Три ворожі атаки тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 44 рази намагалися потіснити ЗСУ із займаних позицій.

Агентство Телевидения Новости