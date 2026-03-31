В Індустріальному районі Харкова відновлюють будинок, пошкоджений обстрілами

В Індустріальному районі триває відновлення багатоквартирного будинку, який зазнав руйнувань внаслідок ворожого обстрілу.

Про це повідомляє міськрада.

Вибухом у будівлі були пошкоджені вікна, перекриття між першим і другим поверхами, повністю зруйновані лоджія та внутрішні перегородки. Також зазнала пошкоджень покрівля.

Як розказали в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, на сьогодні там вже виконано низку робіт. Зокрема, замінено вікна у місцях загального користування, труби опалення в одній із квартир, а також відновлено міжповерхове перекриття.

Зараз фахівці працюють над відновленням міжкімнатних перегородок і конструкцій лоджії. Паралельно тривають роботи на покрівлі – там вже повністю відновлено покриття з профлиста та замінено водостічну систему.

