Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:37
Просмотров: 70

В Індустріальному районі Харкова відновлюють будинок, пошкоджений обстрілами

В Індустріальному районі триває відновлення багатоквартирного будинку, який зазнав руйнувань внаслідок ворожого обстрілу.

Про це повідомляє міськрада.

Вибухом у будівлі були пошкоджені вікна, перекриття між першим і другим поверхами, повністю зруйновані лоджія та внутрішні перегородки. Також зазнала пошкоджень покрівля.

Як розказали в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, на сьогодні там вже виконано низку робіт. Зокрема, замінено вікна у місцях загального користування, труби опалення в одній із квартир, а також відновлено міжповерхове перекриття.

Зараз фахівці працюють над відновленням міжкімнатних перегородок і конструкцій лоджії. Паралельно тривають роботи на покрівлі – там вже повністю відновлено покриття з профлиста та замінено водостічну систему.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

