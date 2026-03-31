Зеленський: росія висунула нові умови щодо завершення війни

Москва вимагає, щоб Україна залишила Донбас протягом двох місяців.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ, про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами на «Буча саміт 2026».

За словами президента, росія озвучує нові терміни через американську сторону. Йдеться про вимогу, щоб Україна вийшла зі сходу країни.

«Поки що те, що хоче осія і те, що поширюють партнери – вони бачать закінчення війни або гарячої стадії війни, коли Україна вийде зі Сходу», – сказав Зеленський.

Він додав, що його дивує, що хтось може серйозно сприймати такі заяви після всіх років війни.

Президент озвучив деталі нових умов, які росіяни передають:

Україна має залишити Донбас протягом двох місяців;у такому разі, за їхніми словами, війна завершиться.

«А якщо Україна впродовж двох місяців не вийде, то росія захопить Донбас, і потім будуть інші умови», – додав він.

Якщо їхня ціль лише Донбас, незрозуміло, чому звучать погрози рухатися далі.

«Логічне запитання, якщо їх ціль тільки Донбас… тоді, якщо вони зможуть захопити Донбас, для чого вони кажуть, що вони підуть далі, потім будуть інші умови», – зазначив президент.

Це ставить під сумнів справжні наміри росії.

