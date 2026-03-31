Сегодня 18:10
На Харківщині молодик намагався заволодіти двома атвівками

На Берестинщині поліцейські оперативно викрили чоловіка, причетного до незаконного заволодіння автомобілями.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Подія сталася вночі 21 березня у місті Берестин. За даними слідства, зловмисник, шляхом буксирування перемістив автомобілі ЗАЗ 1102 та ВАЗ-21070 з місця їх паркування до перехрестя вулиць населеного пункту.

Після скоєного, правопорушник залишив транспортні засоби та зник в невідомому напрямку. У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місцезнаходження зловмисника. Ним виявився 18-річний раніше не судимий місцевий мешканець.

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости

