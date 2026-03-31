Позашляховик наїхав на пенсіонера: на Харківщині завершено розслідування ДТП

Травмовано 84-річного пішохода: слідчі Чугуївщини завершили досудове розслідування за фактом ДТП.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вдень 27 лютого на території медичного закладу. Як встановили поліцейські, 53-річний водій автомобіля Toyota Land Cruiser, рухаючись заднім ходом, не переконався у безпечності маневру та наїхав на 84-річного чоловіка.

Пенсіонер у цей момент стояв на місці та не очікував небезпеки. Унаслідок наїзду він отримав травми. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, тілесні ушкодження постраждалого – середнього ступеня тяжкості.

Слідчі повідомили водію про підозру за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нині поліцейські завершили досудове розслідування. Кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.

