05.04.2026 11:39
У Харкові Audi врізався в фуру: водій легковика в лікарні
Увечері 4 квітня у Салтівському районі Харкова сталося зіткнення автомобіля Audi та припаркованого автомобіля MAN.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
В результаті аварії тілесні ушкодження отримав 25-річний водій Audi.
На місце дорожньо-транспортної пригоди працювала слідчо-оперативна група.
Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.