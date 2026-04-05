05.04.2026 11:39
У Харкові Audi врізався в фуру: водій легковика в лікарні

Увечері 4 квітня у Салтівському районі Харкова сталося зіткнення автомобіля Audi та припаркованого автомобіля MAN. 

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

В результаті аварії тілесні ушкодження отримав 25-річний водій Audi.

На місце дорожньо-транспортної пригоди працювала слідчо-оперативна група.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

