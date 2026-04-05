05.04.2026 12:27
FPV-дрон вдарив по будинку в Харківському районі: є поранені

У Дергачівській громаді внаслідок удару дрона по житловому будинку постраждали двоє людей. Їх з уламковими пораненнями госпіталізували до лікарні у Харкові.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

4 квітня близько 13:50 російські війська вдарили FPV-дроном по житловому будинку у Прудянці. Унаслідок атаки уламкові поранення дістали 67-річна жінка та 59-річний чоловік, їх у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні в Харкові.

Також медики ушпиталили 37-річну жінку, яка постраждала внаслідок масованої атаки дронів по Дубівці 3 квітня. У неї діагностували переломи та садна різних частин тіла.

Її 38-річний чоловік отримав поранення м’яких тканин лівого плеча та лівої ступні, однак від госпіталізації відмовився. Стан усіх постраждалих оцінюють як задовільний, загрози їхньому життю немає.

