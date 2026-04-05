На Харківщині захисники знищили російський «Солнцепьок»: відео

На Великобурлуцькому напрямку українські військові знищили важку вогнеметну систему «Солнцепьок». Після ураження техніка противника вибухнула.

Про це повідомили в 16 армійському корпусі ЗС України.

У районі населеного пункту Дворічна підрозділи 129-ї окремої важкої механізованої бригади уразили важку вогнеметну систему росіян «Солнцепьок». Після влучання техніка вибухнула.

За наявною інформацією, такі цілі зазвичай перебувають під щільним прикриттям та захистом засобів радіоелектронної боротьби.

«Втім, оператори підрозділу The Ravens 129 ОВМБр змогли подолати ці перешкоди та успішно виконати завдання. Результат – ще одна відмінусована одиниця важкої техніки противника», – йдеться в повідомленні.

