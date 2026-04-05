Дрони прикордонників знищили дрона-«ждуна» біля своїх позицій на Харківщині
Аеророзвідники виявили російський безпілотник поблизу позицій прикордонників на Південно-Слобожанському напрямку. Дрона-«ждуна» знищили.
Про це повідомили в ДПСУ.
«Розвідувально-ударні групи БпЛА прикордонної бригади «Гарт» продовжують виявляти та знищувати ворожі цілі на Південно-Слобожанському напрямку, чим знижують вогневий та логістичний потенціал окупантів під час їхніх штурмів», – йдеться в повідомленні.
Днями підрозділи завдали ударів по транспорту, мінометних позиціях та складу з боєкомплектом противника.
Також аеророзвідники виявили дрон-«ждун», який перебував поблизу позицій українських прикордонників, після чого його було знищено скидом з важкого БпЛА.