Дрони прикордонників знищили дрона-«ждуна» біля своїх позицій на Харківщині

Аеророзвідники виявили російський безпілотник поблизу позицій прикордонників на Південно-Слобожанському напрямку. Дрона-«ждуна» знищили.

Про це повідомили в ДПСУ.

«Розвідувально-ударні групи БпЛА прикордонної бригади «Гарт» продовжують виявляти та знищувати ворожі цілі на Південно-Слобожанському напрямку, чим знижують вогневий та логістичний потенціал окупантів під час їхніх штурмів», – йдеться в повідомленні.

Днями підрозділи завдали ударів по транспорту, мінометних позиціях та складу з боєкомплектом противника.

Також аеророзвідники виявили дрон-«ждун», який перебував поблизу позицій українських прикордонників, після чого його було знищено скидом з важкого БпЛА.





