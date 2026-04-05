Паралімпійок із Харківщини відзначили відзначили преміями

Спортсменок із Харківщини Людмилу Ляшенко та Оксану Шишкову відзначили почесними грамотами та грошовими винагородами. Вони представляли Україну на XIV зимових Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Цьогоріч до складу збірної України на XIV зимових Паралімпійських іграх увійшли 25 спортсменів. Серед них були дві представниці Харківщини – Людмила Ляшенко та Оксана Шишкова.

Людмила Ляшенко здобула срібну медаль у змаганнях із паралижних перегонів, а також посіла третє місце у парабіатлоні.

За підсумками Ігор збірна України посіла сьоме місце, виборовши 19 медалей: три золоті, вісім срібних та вісім бронзових. Спортсменок та їхніх тренерів відзначили почесними грамотами і грошовими винагородами.

