Другое
Перейти к списку новостей
05.04.2026 15:55
Просмотров: 105

Атака БпЛА на Великий Бурлук: зруйновано будинок, спалахнула пожежа

Сьогодні, 5 квітня, у селищі Великий Бурлук на Харківщині російські дрони влучили у приватний житловий будинок. Внаслідок удару виникла пожежа та пошкоджено сусідні оселі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У неділю зранку російські війська атакували селище Великий Бурлук Куп’янського району ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у приватний житловий будинок.

Унаслідок влучання виникла пожежа площею близько 100 кв. м. Також зазнали пошкоджень сусідні будинки.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. На місці події працювали підрозділи ДСНС, медики та офіцер-рятувальник громади.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 