Сотні кажанів повернули у природу в Харкові та інших містах України

У Харкові відбувся випуск кажанів після зимової реабілітації – у природу повернули 500 тварин. Подібні заходи також провели у Черкасах, Рівному та Запоріжжі.

Про це повідомили в Українському центрі реабілітації рукокрилих.

29 березня в Україні розпочали весняні випуски кажанів, які перебували на тимчасовій реабілітації у спеціалізованому центрі та у волонтерів. Першими містами стали Черкаси, Рівне, Запоріжжя та Харків. Тварин повертають у ті місця, де їх знайшли, щоб не порушувати популяції.

У Харкові випуск провели на території Фельдман Екопарку – це вже 13-й такий захід у цій локації. У природу повернули 500 кажанів, врятованих у місті та області. На подію прийшли мешканці, зокрема діти, які змогли побачити тварин зблизька та дізнатися про них більше.

В інших містах також відбулися випуски: у Черкасах у природу повернули 350 кажанів, у Рівному – 15 тварин чотирьох видів, а у Запоріжжі на острові Хортиця – 300 кажанів.

Наступний випуск у Харкові запланований на 12 квітня, місце проведення уточнюється.

