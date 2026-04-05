У Харкові зафіксували удари БпЛА в двох районах, є постраждалі

5 квітня у Харкові зафіксували влучання безпілотників у Шевченківському та Слобідському районах. Унаслідок одного з ударів є постраждалі та пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Близько 16:20 зафіксовано влучання реактивного «шахеда» у Шевченківському районі. Унаслідок удару пошкоджено щонайменше шість багатоквартирних будинків: вибито вікна, пошкоджено покрівлі, перебито газогін та виведено з ладу каналізацію.

Близько 16:46 зафіксовано ще один удар по Слобідському району. Влучання сталося на відкритій території, внаслідок чого виникла пожежа сухої трави та чагарнику.

Як уточнили в Харківській ОВА, в Шевченківському районі постраждала 61-річна та 89-річна жінки, у них діагностували гостру реакцію на стрес. Інформація про постраждалих у Слобідському районі не надходила.

