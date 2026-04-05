На Куп’янському напрямку окупанти здійснили три штурми, один бій триває

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 5 квітня. Триває 1502 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби окупанти 41 раз атакували у бік позицій Сил оборони.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції підрозділів ЗСУ у напрямку Стариці.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався поліпшити своє становище у напрямку Новоосинового. Одне боєзіткнення триває.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

