05.04.2026 20:08
Знайшов вибухівку та приніс додому: деталі вибуху в помешканні жителя Харківщини

4 квітня в Ізюмському районі Харківської області внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмета загинув 70-річний місцевий житель. Боєприпас здетонував, коли чоловік приніс його додому.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

У суботу до поліції надійшло повідомлення про вибух у селі Петрівське. За попередньою інформацією, напередодні місцевий житель виявив вибухонебезпечний предмет і приніс його до свого помешкання.

Унаслідок необережного поводження боєприпас здетонував. Чоловік дістав тяжкі тілесні ушкодження та помер у кареті швидкої медичної допомоги.

Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили речові докази та задокументували обставини. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

