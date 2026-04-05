05.04.2026 21:19
Росіяни вдарили по Чугуєву безпілотником V2U: деталі обстрілів Харківщини

Сьогодні, 5 квітня, на Харківщині внаслідок дронових атак постраждали троє людей. Удари БпЛА зафіксували у Лісному та Слатиному, а також у Чугуєві, де знайшли фрагменти безпілотника типу V2U.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, вранці 5 квітня у селі Лісне внаслідок удару БпЛА «Герань» пошкоджено приватний будинок. За медичною допомогою звернувся 46-річний власник оселі.

Близько 9:45 у селищі Слатине внаслідок удару БпЛА, тип якого встановлюється, також пошкоджено житловий будинок. Поранення дістала жінка.

Близько 11:10 у Чугуєві зафіксовано влучання безпілотника у господарчу споруду, що спричинило пожежу. Під час огляду місця події виявили деталі БпЛА V2U. На місці медичну допомогу надали 56-річній жінці, у якої діагностовано гостру реакцію на стрес.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

