Сегодня 10:06
Укрзалізниця попереджає про зміни у русі приміських поїздів на Харківщині

Через планові ремонтні роботи в кількох регіонах України застосовані тимчасові зміни в русі низки поїздів.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

«З 7 квітня змінюють періодичність курсування деякі приміські поїзди», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, виходитимуть у рейс щоденно, крім середи:

№6601 Харків-Пасажирський – Шевченкове-Південне№6604 Шевченкове-Південне – Гракове№6607 Гракове – Шевченкове-Південне№6608 Шевченкове-Південне – Харків-Пасажирський.

