Укрзалізниця попереджає про зміни у русі приміських поїздів на Харківщині
Через планові ремонтні роботи в кількох регіонах України застосовані тимчасові зміни в русі низки поїздів.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
«З 7 квітня змінюють періодичність курсування деякі приміські поїзди», – йдеться у повідомленні.
Зокрема, виходитимуть у рейс щоденно, крім середи:
№6601 Харків-Пасажирський – Шевченкове-Південне№6604 Шевченкове-Південне – Гракове№6607 Гракове – Шевченкове-Південне№6608 Шевченкове-Південне – Харків-Пасажирський.