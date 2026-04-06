Через обстріли окупантів на Харківщині за добу постраждало четверо людей

Упродовж доби ворог бив по Харкову та населеним пунктам Чугуївського, Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Проти мирного населення війська рф застосували безпілотники різних типів та керовану авіацію, повідомляє ГУНП в Харківській області.

Вдень російські війська завдали ударів безпілотниками по Харкову. В Шевченківському районі безпілотник поцілив в землю поруч з багатоквартирним житловим будинком. Пошкоджено скління в будинках поруч. Двоє жінок зазнали гострої реакції на стрес.

У Слобідському районі БпЛА влучив у відкриту місцевість.

Зафіксовано влучання БпЛА в господарчу споруду у місті Чугуїв, гостру реакцію на стрес отримала місцева жителька 56 років. Також пошкоджено будівлю непрацюючого готелю та АЗС.В селах Лозова та Хотімля пошкоджені будинки.

На території Дергачівської громади пошкоджено приватні домогосподарства та цивільний автомобіль, припаркований поруч.

В селищі Великий Бурлук в результаті обстрілу виникла пожежа в будинку. Поранено 59-річного чоловіка. Також пошкоджено приміщення гаража, майстерні пилорами та транспортний засіб.

Вночі армійці рф обстрілювали село Борщівка Ізюмського району. Влучання відбулися в будівлю будинку культури. Внаслідок чого пошкоджено приміщення, виникла пожежа.

Окупанти скеровували безпілотники по населеним пунктам Золочівської громади. В селі Лютівка зруйновані приватні домоволодіння та господарські споруди.

