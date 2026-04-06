Окупанти пошкодили енергооб’єкти п’яти областей України

Зранку у вівторок у п’яти областях України зафіксовано відключення електроенергії через нові російські обстріли.

Про це повідомило Укренерго.

Минулої та вже поточної доби ворог продовжив здійснювати ракетні та дронові атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури.

«На ранок є знеструмлення у Сумській, Харківській, Одеській та Херсонській областях. Найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині, де через пошкодження ворогом кількох енергооб’єктів наразі знеструмлена найбільша кількість споживачів. Скрізь, де це дозволяє поточна безпекова ситуація, вже відбуваються аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться в повідомленні.

У компанії попросили громадян перенести користування потужними електроприладами на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00.

