Працювала на окупантів: суд у Харкові виніс вирок експодатківиці з Куп’янська

Основ’янський районний суд Харкова заочно визнав винною у державній зраді колишню працівницю Куп’янської податкової інспекції. Їй призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними слідства, до окупації жителька Харківщини працювала головним державним інспектором. Після захоплення території російськими військами жінка добровільно перейшла на бік окупантів.

Коли загарбники створювали власні органи влади, зокрема податкову службу, зрадниця пройшла співбесіду та отримала посаду в одному з підрозділів окупаційної структури.

Слідчі встановили, що на цій посаді поплічниця окупантів видавала дозвільні документи підприємцям, які погодилися працювати за правилами окупаційної влади, а також приймала звітність. Таким чином фактично сприяла наповненню бюджету окупантів.

Перед звільненням регіону жінка втекла до росії. Суд заочно визнав її винною у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

